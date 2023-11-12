Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Pranowo Beri Pelatihan Membuat Kue ke Emak-Emak, Agar Ekonomi Terangkat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |18:30 WIB
Relawan Ganjar Pranowo Beri Pelatihan Membuat Kue ke Emak-Emak, Agar Ekonomi Terangkat
A
A
A

KUTAI KARTANEGARA - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam kelompok Mak Ganjar berkomitmen membuat kegiatan positif dan bermenfaat kepada masyarakat luas.

Kali ini, mereka menggelar pelatihan membuat kue klepon ubi bersama ibu-ibu yang berada di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Kaltim Ernawati mengatakan pihaknya mengadakan pelatihan ini untuk mengasah keterampilan ibu-ibu di Desa Manunggal jaya agar lebih kreatif dalam membuat camilan tersebut.

Sebab, kue klepon banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki rasa kenyal dan manis, sehingga bisa dijadikan ide usaha.

"Kami mengadakan pelatihan membuat kue ini, yang tentu bisa dijadikan modal untuk usaha kuliner," kata Ernawati dalam siaran persnya, Minggu (12/11/2023).

Dia menambahkan kehadiran Mak Ganjar mendapatkan sambutan positif dari masyaralat dan ibu-ibu setempat. Hal itu dilihat dari para peserta yang menghadiri kegiatan tersebut.

"Semuanya larut dalam kebersamaan dan bersama-sama belajar untuk membuat kue," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ganjar Pranowo Mak Ganjar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement