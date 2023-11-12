Relawan Ganjar Pranowo Beri Pelatihan Membuat Kue ke Emak-Emak, Agar Ekonomi Terangkat

KUTAI KARTANEGARA - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam kelompok Mak Ganjar berkomitmen membuat kegiatan positif dan bermenfaat kepada masyarakat luas.

Kali ini, mereka menggelar pelatihan membuat kue klepon ubi bersama ibu-ibu yang berada di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Kaltim Ernawati mengatakan pihaknya mengadakan pelatihan ini untuk mengasah keterampilan ibu-ibu di Desa Manunggal jaya agar lebih kreatif dalam membuat camilan tersebut.

Sebab, kue klepon banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki rasa kenyal dan manis, sehingga bisa dijadikan ide usaha.

"Kami mengadakan pelatihan membuat kue ini, yang tentu bisa dijadikan modal untuk usaha kuliner," kata Ernawati dalam siaran persnya, Minggu (12/11/2023).

Dia menambahkan kehadiran Mak Ganjar mendapatkan sambutan positif dari masyaralat dan ibu-ibu setempat. Hal itu dilihat dari para peserta yang menghadiri kegiatan tersebut.

"Semuanya larut dalam kebersamaan dan bersama-sama belajar untuk membuat kue," tuturnya.