Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Perkuat Sinergi Pembinaan Napiter, Dirjenpas dan Kepala BNPT Tinjau Lapas Nusakambangan

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |11:02 WIB
Perkuat Sinergi Pembinaan Napiter, Dirjenpas dan Kepala BNPT Tinjau Lapas Nusakambangan
Kepala BNPT dan Dirjenpas tinjau Lapas Nusakambangan (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus bersinergi dalam penanganan dan pembinaan narapidana terorisme (napiter).

Salah satu penguatan dilakukan dengan peninjauan bersama antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Reynhard Silitonga, dan Kepala BNPT Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di Pulau Nusakambangan, Sabtu 11 November 2023.

"Tugas kami melakukan pembinaan kepada Warga Binaan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tujuannya agar mereka tidak mengulangi tindak pidananya lagi ketika kembali ke masyarakat," kata Dirjenpas Reynhard Silitonga di Lapas Kelas IIA Karanganyar, Nusakambangan.

Lebih lanjut, Dirjenpas menjelaskan mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembinaan. Seperti mayoritas narapidana risiko tinggi, ancaman keluarga dari luar Lapas, hingga risiko alam seperti cuaca buruk.

"Dibutuhkan peningkatan kerja sama yang baik dan dukungan dari Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya BNPT, untuk mendukung proses pembinaan dan deradikalisasi napiter di wilayah Nusakambangan," kata Reynhard.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176372/warga_binaan-2mBa_large.jpg
41 Warga Binaan High Risk Dikirim ke Lapas Super Maksimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/29/337/2821763/mengenal-lapas-permisan-paling-tua-di-nusakambangan-jika-napi-kabur-bisa-tewas-Pr5d5BzDrg.jpg
Mengenal Lapas Permisan, Paling Tua di Nusakambangan jika Napi Kabur Bisa Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/16/337/2782410/terkenal-karena-pulau-nusakambangan-ini-daftar-3-jenderal-terkenal-dari-cilacap-akKNLMz9F9.jpg
Terkenal karena Pulau Nusakambangan, Ini Daftar 3 Jenderal Terkenal dari Cilacap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/23/337/2298322/464-napi-dipindah-ke-nusakambangan-dpr-bisa-putus-rantai-peredaran-narkoba-dDhEM5MRRr.jpg
464 Napi Dipindah ke Nusakambangan, DPR: Bisa Putus Rantai Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/05/525/2224943/puluhan-napi-kasus-narkoba-dipindahkan-ke-nusakambangan-10-di-antaranya-terpidana-mati-84gsrz16l6.jpg
Puluhan Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Nusakambangan, 10 di Antaranya Terpidana Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/19/337/2068089/usulan-napi-korupsi-dipindah-sementara-ke-nusakambangan-tuai-dukungan-uUgIEfwTkm.jpg
Usulan Napi Korupsi Dipindah Sementara ke Nusakambangan Tuai Dukungan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement