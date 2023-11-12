Perkuat Sinergi Pembinaan Napiter, Dirjenpas dan Kepala BNPT Tinjau Lapas Nusakambangan

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus bersinergi dalam penanganan dan pembinaan narapidana terorisme (napiter).

Salah satu penguatan dilakukan dengan peninjauan bersama antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Reynhard Silitonga, dan Kepala BNPT Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di Pulau Nusakambangan, Sabtu 11 November 2023.

"Tugas kami melakukan pembinaan kepada Warga Binaan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tujuannya agar mereka tidak mengulangi tindak pidananya lagi ketika kembali ke masyarakat," kata Dirjenpas Reynhard Silitonga di Lapas Kelas IIA Karanganyar, Nusakambangan.

Lebih lanjut, Dirjenpas menjelaskan mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembinaan. Seperti mayoritas narapidana risiko tinggi, ancaman keluarga dari luar Lapas, hingga risiko alam seperti cuaca buruk.

"Dibutuhkan peningkatan kerja sama yang baik dan dukungan dari Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya BNPT, untuk mendukung proses pembinaan dan deradikalisasi napiter di wilayah Nusakambangan," kata Reynhard.