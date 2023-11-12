Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pemancing Tewas Usai Terseret Ombak di Pantai Malang Selatan

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |14:02 WIB
Pemancing Tewas Usai Terseret Ombak di Pantai Malang Selatan
A
A
A

MALANG - Seorang pemancing dilaporkan hilang terseret ombak di Pantai Pasir Panjang, Desa Kedungsalam,Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Korban diketahui bernama Eko warga Ngliyep RT 92 RW 16, Donomulyo, Kabupaten Malang.

Dari informasi yang dihimpun, Eko diketahui berangkat memancing bersama dua temannya yakni Joko dan Farid, pada Sabtu tengah malam (11/11/2023). Mereka bertiga kemudian tiba sekitar pukul 00.30 WIB di Pantai Pasir Panjang dan mencari ikan di laut.

Saat itulah akhirnya Eko terseret ombak hingga akhirnya tenggelam. Korban sempat meminta tolong kedua temannya, tetapi derasnya ombak membuat keduanya tak mampu menolong Eko.

Kasatpolair Polres Malang AKP Slamet Subagyo membenarkan adanya laporan peristiwa orang hilang yang terseret saat memancing. Korban diketahui bernama Eko warga Ngliyep, yang tengah memancing ikan di laut bersama dua temannya.

"Mereka bertiga berangkat ke laut mencari ikan di pantai pasir panjang sekitar jam 00:30 WIB, korban atas nama Eko terseret ombak ke tengah. Kemudian kedua temannya yakni Joko dan Farid berusaha menolong tapi tidak bisa," ucap Slamet Subagyo, dikonfirmasi MPI pada Minggu (12/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Malang mayat pemancing
