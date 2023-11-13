Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Jelang Pemilu 2024, Perindo Sumsel Bekali Para Saksi Pengetahuan IT

Dede Febriansyah , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |20:55 WIB
Jelang Pemilu 2024, Perindo Sumsel Bekali Para Saksi Pengetahuan IT
DPW Partai Perindo Sumsel gelar konsolidasi (Foto: MPI)
A
A
A

 

PALEMBANG - Menjelang Pemilu 2024, DPW Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kian gencar menggelar Rapat Konsolidasi dalam hal penguatan pada Caleg, pengurus hingga saksi.

Sekretaris DPW Partai Perindo Provinsi Sumsel, Yuseva mengatakan, bahwa Partai Perindo Provinsi Sumsel terus mematangkan persiapan untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

"Dengan target bisa mendapatkan dua digit kursi, kita terus mematangkan persiapan, mulai dari para Caleg, pengurus bahkan sampai tahap Saksi," ujar Yuseva, usai rapat koordinasi dan konsolidasi Caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo dalam wilayah Dapil DPR RI Sumsel I di Posko Sahabat Partai Perindo Andi Asmara," Senin (13/11/2023).

Untuk kesiapan saksi, lanjut Yuseva, Partai Perindo Sumsel sudah mempersiapkan ribuan saksi hingga ke tingkat RT sesuai jumlah TPS di Provinsi Sumsel yang mencapai 26.606 titik.

"Para saksi ini akan dibekali berbagai pengetahuan dan keahlian termasuk keahlian IT atau Teknologi Informasi karena salah satu kriteria saksi yakni akan menggunakan aplikasi khusus saksi yang telah dilaunching DPP Partai Perindo," jelasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
