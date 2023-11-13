Diduga Dibunuh, Gadis ABG Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

MALUKU - Gadis berinisial SK (16) ditemukan tidak bernyawa di area bundaran depan SPBU BTN UN Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku pada Minggu 12 November 2023.

Korban pertama kali ditemukan oleh beberapa warga sekitar pukul 02.30 WIT dini hari. Saat ditemukan, kondisi korban tewas bersimbah darah.

Korban lalu diantar ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur untuk dilakukan pemeriksaan medis. Dari hasil pengamatan keluarga terhadap tubuh korban, ditemukan tanda kekerasan pada wajah dan mulut, leher bagian belakang dan tubuh belakang korban yang diduga dihantam dengan benda tumpul.

Terdapat juga tanda merah kehitaman di sekitar payudara bagian atas kanan dari korban.

Om korban yang juga adalah pelapor, Yakobus Rahayaan mengungkapkan kecurigaannya bahwa kemungkinan keponakannya itu dianiaya hingga tewas di lokasi lain, bukan lokasi di mana korban ditemukan.

Hal tersebut, lanjutnya, sengaja dilakukan pelaku agar mengelabuhi polisi seakan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Padahal, dari kondisi tubuh korban tidak tampak adanya memar akibat kecelakaan lalu lintas melainkan penganiayaan.