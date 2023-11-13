Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Aniaya Anak, Oknum Pejabat di Aceh Diperiksa Polisi

Yusradi , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |05:30 WIB
Diduga Aniaya Anak, Oknum Pejabat di Aceh Diperiksa Polisi
Ilustrasi kekerasan anak (Foto: sindonews)
A
A
A

ACEH - Oknum pejabat pemerintah berinisial IW yang menduduki jabatan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, Takengon, Aceh Tengah terpaksa berurusan dengan penegak hukum.

Ia dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap dua orang anak yang masih di bawah umur.

Menurut Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Reskrim Polres Aceh Tengah, Iptu W Sihotang, saat ini laporan tersebut sudah dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Polres Aceh Tengah.

Pihak penyidik telah memanggil enam orang saksi, termasuk dua korban untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Sementara IW telah dipanggil penyidik sebagai terlapor pada Jumat 10 November 2023.

IW diperiksa di Ruang Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak yang berada di lantai dua Gedung Satreskrim Polres Aceh Tengah sebagai terduga pelaku.

Dari penyelidikan sementara untuk terduga pelaku ada dua orang yaitu IW dan ibunya. Penyidik juga telah mengamankan beberapa alat bukti termasuk tali yang diduga digunakan untuk mengikat korban.

Halaman:
1 2
      
