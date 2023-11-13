Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BEM Nusantara Gelar Temu Nasional, Bahas Pemilu Damai hingga Regenerasi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |21:14 WIB
BEM Nusantara Gelar Temu Nasional, Bahas Pemilu Damai hingga Regenerasi
BEM Nusantara gelar temu nasional di Ambon (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

AMBON - BEM Nusantara (BEMNUS) periode 2022-2023 menggelar kongres atau temu nasional ke- XIV di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, Maluku pada 9 hingga 13 November 2023.

Ketua Panitia Temu Nasional XIV Delkia Lesbatta mengatakan, Temu Nasional XIV membahas regenerasi, pemilu damai, dan arah gerak memperkuat peranan BEM Nusantara untuk bangsa dan negara.

Selain itu, acara tesebut juga dikemas dengan agenda Ekspedisi Kebinekaan, Deklarasi Pemilu 2024, dan dukungan untuk AM. Sangadji sebagai pahlawan nasional Indonesia.

“Temu Nasional ke - XIV kali ini selain regenerasi juga dirangkai dengan agenda Ekspedisi Kebinekaan, Deklarasi Pemilu Damai 2024, dan dukungan untuk AM. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional Indonesia”, ujar Delkia dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/11/2023).

Temu Nasional XIV yang mengambil tema "Merajut Kebinekaan untuk Indonesia Maju", merupakan karena melihat kondisi Indonesia dewasa ini dalam menyambut kontestasi Pemilu 2024, BEM Nusantara menganggap penting untuk merajut nilai–nilai kebinnekaan sebagai sebuah konsensus kebangsaan menghadapi Pemilu 2024 yang damai dan berdaulat.

”Prinsip semboyan Bineka Tunggal Ika kami anggap satu–satunya jalan untuk mempererat perbedaan baik agama, suku, ras yang menjadi kekayaan Nusantara tetap satu prinsip persatuan dalam menyambut Pemilu 2024,” ujar Koordinator Pusat (Korpus) BEM Nusantara (BEMNUS) Ahmad Faruuq.

Indonesia yang berkeadaban di atas prinsip Bineka Tunggal Ika, menurut Ahmad Faruuq adalah impian seluruh mahasiswa Indonesia yang masuk dalam bagian dari 60% unsur pemilih muda dalam menghadapi dinamika kenegaraan maupun kebangsaan khususnya Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
