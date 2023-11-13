Himpunan Santri Gelar Sholawat dan Doa Bersama untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

SEMARANG - Himpunan Santri Nusantara (Hisnu) mengadakan acara senandung doa dan sholawat kebangsaan yang diselenggarakan di Jalan Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Ketua Umum Hisnu Gus Yusuf Hidayat mengatakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pihaknya itu dalam rangka mendoakan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD.

“Acara senandung doa dan gema sholawat ini, dalam rangka untuk mendoakan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden 2024,” kata Gus Yusuf, Senin (13/11/2023).

Dalam kegiatan itu hadir 7.000 warga yang terdiri dari santri dan majelis taklim. Bahkan Bupati Semarang Ngesti Nugraha ikut meramaikan acara yang diselenggarakan oleh Hisnu.

Dalam momen itu juga Gus Yusuf menyampaikan pihaknya selalu menginginkan agar Pilpres dan Pemilu 2024 berjalan dengan damai serta riang gembira.

Dengan begitu, kata Gus Yusuf, maka produk pemimpin yang dihasilkan mempunyai latar belakang baik. Hal inilah yang dinilai Gus Yusuf ada di pasangan Ganjar-Mahfud MD.

“Kami berharap pemilu ini menjadi damai indah gembira dengan punya pemimpin yang konsisten dan punya latar belakang yang baik,” jelas Gus Yusuf.

Selain itu, Gus Yusuf mengatakan apabila Ganjar-Mahfud merupakan sosok pemimpin yang matang ketika memimpin Indinesia. Karena itulah dia optimis masyarakat akan memilih keduanya di Pilpres 2024 mendatang.

“Pemimpin ini adalah bagaimana bisa melayani dengan baik, seperti jargon ‘Tuanku Ya Rakyat’,” katanya.