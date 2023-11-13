Viral! Dua Guru SMK Digerebek Warga di Rumah Kosong Usai Berbuat Mesum

JAKARTA – Viral di media sosial dua oknum guru SMK digerebek warga di sebuah rumah kosong saat berbuat mesum di Desa Karangasem, Kecamatan Leuwimunding, Majalengka, Jawa Barat.

Video penggerebekan tersebut dibagikan oleh akun @wargalokalinfo, tampak sejumlah warga serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas memadati salah satu rumah oknum guru yang diduga digunakan untuk berbuat asusila.

Saat digiring keluar rumah menuju mobil polisi dua pasangan ini disoraki oleh sejumlah warga. Sementara kedua pasangan ini tampak tertunduk lesu serta menutupi wajahnya.

Perwakilan sekolah SMKN1 Palasah, Sutrisno, menjelaskan bahwa kedua oknum guru tersebut sedang tidak ada jadwal mengajar karena siswa sedang melakukan praktik kerja lapangan (PKL).

“Saat itu kedua oknum guru tersebut keluar dengan meminta izin kepada guru piket sekitar pukul 10.00 WIB“ ujar Sutrisno kepada sejumlah awak media.