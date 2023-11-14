DPW Jabar Optimistis Seluruh TPS Bakal Terisi Saksi Perindo

BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Barat optimistis seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Jawa Barat akan diisi para saksi dari Perindo. Saat ini, Perindo terus berusaha memenuhi jumlah saksi di semua wilayah.

Hal itu disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Jabar Brigjen TNI ( Purn) Umar Sanusi pada acara Rapat Koordinasi Strategi Pemenangan dan Pembentukan Rekruter Saksi di Kabupaten Bandung Bersama Pengurus DPW Partai Perindo Jawa Barat dan Caleg DPR RI Dapil Jabar di Mandor DPW Perindo Jabar, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Selasa (14/11/2023).

Umar mengatakan, hari ini pihaknya menggelar rapat koordinasi antara para Caleg DPR RI dengan DPW, DPD dan DPC untuk membentuk rekrouter. Mereka yang nantinya merekrut para saksi yang akan bertugas di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

“Kami ingin ini terorganisir dengan baik dan bisa secepatnya. Karena peran para saksi sangat penting. Mereka akan memantau suara kita di lapangan,” jelas dia.