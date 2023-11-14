Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Negara yang Berbatasan Langsung dengan Palestina

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |13:04 WIB
5 Negara yang Berbatasan Langsung dengan Palestina
5 negara yang berbatasan langsung dengan Palestina (Foto: Ilustrasi/Reuters)
YERUSALEMPalestina adalah sebuah negara kecil di tanah suci yang memendam kekayaan sejarah tiga agama sekaligus, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Sejarah Palestina sendiri diwarnai dengan berbagai konflik politik dan perebutan tanah yang berlangsung hingga saat ini.

Negara ini merupakan rumah bagi warga Palestina yang teguh dengan pendirian mereka untuk mempertahankan wilayahnya. Perjuangan dan keinginan kuat para warga untuk mendirikan sebuah negara yang bebas dan merdeka telah diturunkan dari generasi ke generasi.

Ada dua wilayah yang diklaim oleh Palestina, yaitu Tepi Barat, yang kaya akan situs-situs sejarah, dan Jalur Gaza, yang menjadi saksi perjuangan rakyat Palestina. Kedua wilayah tersebut tidak memiliki batas geografis satu sama lain karena dipisahkan oleh Israel.

Dilansir dari History, Palestina awalnya hanya berbatasan langsung dengan tiga negara saja. Namun, karena wilayah Palestina yang terbagi menjadi dua, ada lima negara yang berbatasan langsung dengan Palestina secara geografis.

Berikut lima negara yang berbatasan langsung dengan Palestina dilansir berbagai sumber:

1. Israel

Israel adalah negara kecil di tepi timur Laut Mediterania dengan populasi lebih dari sembilan juta orang, yang sebagian besarnya merupakan orang yahudi. Negara ini berbatasan langsung dengan Palestina di utara dan barat.

Perebutan tanah dan konflik militer antara Israel dengan Palestina masih belum terselesaikan sampai hari ini. Salah satu tanah yang diperebutkan kedua negara tersebut adalah kota Yerusalem, di mana keduanya mengklaim kota tersebut sebagai ibu kota mereka.

