HOME NEWS INTERNATIONAL

7 Masjid Terbesar di Inggris

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |14:15 WIB
7 Masjid Terbesar di Inggris
BIrmingham Central Mosque.
JAKARTA - Komunitas Muslim di Inggris berkembang cukup signifikan dengan adanya generasi baru yang mengikuti jejak nenek moyang mereka, serta orang-orang yang memeluk agama Islam. Tidak mengherankan jika jumlah masjid di negara tersebut cukup banyak.

Selain itu, terdapat 7 masjid terbesar di Inggris, hal ini membantu masyarakat dan para wisatawan Muslim untuk melakukan kunjungan ke tempat yang religius apabila berkunjung ke Inggris. Berikut merupakan 7 masjid terbesar di Inggris, dirangkum dari berbagai sumber.

1. Masjid Baitul Futuh

Masjid Komunitas Muslim Ahmadiyah, terletak di Morden, London Ini adalah salah satu kompleks masjid terbesar di Eropa. Masjid ini selesai dibangun pada 2003 dengan biaya Rp 235 miliar. Masjid ini dapat menampung total 13.000 jamaah. Masjid utama memiliki ketinggian 23 meter di atas tanah, dan untuk memaksimalkan kapasitas bangunan memanjang di bawah tanah. Baitul Futuh terletak di pinggiran kota London barat daya London Borough of Merton.

Demikian pula, desain Masjid ini ada gabungan antara desain tradisional Islam dengan arsitektur Inggris modern. Baitul Futuh juga memiliki sejarah peristiwa penting, yang ditampilkan dalam film dokumenter TV 2015 Britain’s Biggest Mosque.

2. Masjid Central Birmingham

Masjid Central Birmingham adalah masjid kedua yang dibangun di Inggris, yang dibangun pada tahun 1969 dan dibuka untuk umum pada awal tahun 70-an. Ini adalah salah satu bangunan keagamaan yang paling dikenal di kota Birmingham dan sebagai hasilnya, sejumlah besar orang mengunjungi masjid ini setiap tahun.

Masjid itu sendiri memiliki tiga lantai. Di lantai pertama terdapat Aula Utama besar untuk sholat yang menampung sekira 3.000 jamaah. Selain itu ada dua Galeri Wanita di lantai tiga untuk menampung sekira 1500 wanita.

