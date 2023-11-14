PBB: Bantuan ke Gaza Terancam Dihentikan dalam 48 Jam karena Kekurangan Bahan Bakar

BADAN PBB untuk Pengungsi Palestina mengatakan bahwa mereka terpaksa menghentikan bantuan di Jalur Gaza dalam waktu 48 jam, karena pengepungan Israel menghambat akses terhadap bahan bakar yang sangat dibutuhkan.

Dalam sebuah postingan di media sosial pada Senin, (13/11/2023) Thomas White, kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza, mengatakan bahwa bahan bakar tidak diizinkan masuk ke Gaza selama lebih dari sebulan, karena kondisi kemanusiaan mencapai tingkat kritis.

“Operasi kemanusiaan di Gaza akan terhenti dalam 48 jam ke depan karena tidak ada bahan bakar yang diizinkan masuk ke Gaza,” tulis White di X, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Di saat Israel terus menyerang Gaza dengan serangan udara di tengah serangan darat di wilayah tersebut, pengepungan yang memutus akses terhadap makanan, listrik, dan bahan bakar telah membuat kewalahan organisasi-organisasi yang berusaha membantu mereka yang kehilangan tempat tinggal dan terluka akibat pertempuran tersebut.

Pihak berwenang Palestina mengatakan bahwa serangan Israel di Gaza telah menewaskan setidaknya 11.240 orang, termasuk lebih dari 4.600 anak-anak, sejak pertempuran dimulai pada 7 Oktober ketika kelompok bersenjata Palestina Hamas melakukan serangan terhadap Israel selatan yang menewaskan sekira 1.200 orang, menurut pihak Israel.

PBB mengatakan pada Senin bahwa 101 pekerja di Gaza telah tewas sejak awal pertempuran.

Di Gaza, di mana sistem kesehatan berada pada titik terparah, runtuhnya layanan medis dan komunikasi telah menghambat perkembangan jumlah korban sejak 10 November.