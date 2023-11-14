Gempa M4,3 Guncang Banggai Kepulauan Sulteng

JAKARTA - Gempa tektonik berkekuatan 4,2 magnitudo mengguncang Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (Sulteng) Selasa, (14/11/2023) pukul 04.13 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0.43 Lintang Selatan dan 123.05 Bujur Timur.

BACA JUGA:

Gempa M4,7 Guncang Supiori Papua

"97 Kilometer Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Kedalaman 56 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

BACA JUGA:

Gempa M3,6 Guncang Kaimana Papua Barat

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Qur'anul Hidayat)