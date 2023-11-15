Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Berikan Izin Pinjam Pakai Lahan Bekas Tambang Batu Bara untuk Disulap Jadi Destinasi Wisata

Edi Lestari , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:15 WIB
Caleg Perindo Berikan Izin Pinjam Pakai Lahan Bekas Tambang Batu Bara untuk Disulap Jadi Destinasi Wisata
A
A
A

MUSI BANYUASIN - Calon Anggota DPR RI dari Partai Perindo, Andi Asmara menggelar kegiatan sosiaisasi dan peresmian dengan ditandai penandatanganan serah terima pinjam pakai lahan bekas tambang batu bara PIT Sena satu milik MNC Energy yang disulap menjadi destinasi wisata, kini telah diserahkan ke pemerintah Desa Mekar Jaya, di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyusin, Sumatera Selatan.

Warga dan Calon Legislatif dari Partai Perindo, antusias menyambut kedatangan Andi Asmara Calon anggota DPR dari Partai Perindo bidang ESDM, pada acara tersebut turut hadir ketua DPD Partai Perindo sekaligus anggota DPRD Musi Banyuasin Alpiyan.

Di sela acara berlansung, Andi Asmara menyerahkan langsung bantuan kepada penerima secara simbolis, dan dilanjutkan penyerahan oleh Alpiyan anggota DPRD Musi Banyuasin dari Partai Perindo.

Leader Dermawan Soli Daeli Direktor, menandatangani dokumen pinjam pakai lahan bekas tambang batu bara PIT Sena Satu milik MNC Energy ke pemerintah Desa Mekar Jaya, yang diterima langsung oleh pemerintah desa setempat.

Penyerahan disaksikan oleh masyarakat, pemerintah desa setempat, perwakilan danramil, camat, lurah dan seluruh pengurus Partai Perindo di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Andi Asmara pada kesempatan itu menyatakan, lahan yang telah dibuka merupakan lahan eks tambang batu bara.

"Kami akan terus berusaha mengembangkan lokasi seperti ini menjadi destinasi wisata yang dikelola oleh desa setempat," katanya.

