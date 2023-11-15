Perindo Doakan Ida Bhawati yang Menjadi Sulinggih Bisa Terus Mengabdi untuk Umat Hindu di Bali

BANGLI - Ida Pandita Mpu Wiradnyananda, dan Ida Pandita Mpu Stri Wiradnyananda, resmi menjadi sulinggih setelah melalui upacara sakral Apodgala Dwijati.

Upacara suci untuk pengukuhan sulinggih ini, mendapatkan dukungan penuh dari DPW Partai Perindo Bali.

Sekretaris DPW Partai Perindo Bali, I Nyoman Widana yang hadir langsung dalam upacara sakral tersebut, sangat mengapresasi dan mendukung upacara untuk penobatan sulinggih.

"Setelah Ida Bhawati menjadi sulinggih, diharapkan bisa mengabdi kepada umat Hindu yang ada di Desa Taman Bali, Kabupaten Bangli, dan seluruh Bali," ungkapnya.