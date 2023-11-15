Aktris Teater Bergengsi Jepang Diduga Bunuh Diri karena Kelelahan Bekerja

Aktris teater bergengsi Jepang diduga bunuh diri karena kelelahan bekerja (Foto: Nikkei)

TOKYO - Sebuah perusahaan teater bergengsi di Jepang yang seluruh anggotanya perempuan mengaku bertanggung jawab atas kematian seorang aktris muda yang diduga bunuh diri karena terlalu banyak bekerja.

Eksekutif dari Takarazuka Revue meminta maaf atas "kehilangan nyawa" namun tidak mengumumkan paket kompensasi untuk keluarga wanita berusia 25 tahun tersebut.

Ketua Kenshi Koba juga mengatakan dia mengundurkan diri.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa beban psikologis yang kuat dibebankan pada [perempuan tersebut], dan kami tidak cukup memenuhi tugas kami untuk menjaga keselamatannya,” kata Koba pada konferensi pers di pusat pertunjukan revue di kota Takarazuka di bagian barat, dikutip BBC.

"Kami sangat meminta maaf karena tidak dapat melindungi anggota keluarga Anda yang berharga,” lanjutnya.

"Saya ingin memastikan kami meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada mereka,” ujarnya terkait permintaan kompensasi dari pihak keluarga.

“Sayangnya, kami belum mempunyai kesempatan,” demikian laporan lembaga penyiaran publik NHK.

Ketua dan dua eksekutif lainnya menjanjikan langkah-langkah baru untuk memastikan hal serupa tidak terjadi di masa depan. Mereka berencana mengurangi jumlah pertunjukan mingguan dari sembilan menjadi delapan.

Namun mereka mengaku tidak mengetahui perjuangan artis muda di grup musik tersebut. Dalam sebuah pernyataan, mereka mengatakan mereka tidak menerima keluhan dan tidak mengetahui adanya kekurangan staf.