Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Aktris Teater Bergengsi Jepang Diduga Bunuh Diri karena Kelelahan Bekerja

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:41 WIB
Aktris Teater Bergengsi Jepang Diduga Bunuh Diri karena Kelelahan Bekerja
Aktris teater bergengsi Jepang diduga bunuh diri karena kelelahan bekerja (Foto: Nikkei)
A
A
A

TOKYO - Sebuah perusahaan teater bergengsi di Jepang yang seluruh anggotanya perempuan mengaku bertanggung jawab atas kematian seorang aktris muda yang diduga bunuh diri karena terlalu banyak bekerja.

Eksekutif dari Takarazuka Revue meminta maaf atas "kehilangan nyawa" namun tidak mengumumkan paket kompensasi untuk keluarga wanita berusia 25 tahun tersebut.

Ketua Kenshi Koba juga mengatakan dia mengundurkan diri.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa beban psikologis yang kuat dibebankan pada [perempuan tersebut], dan kami tidak cukup memenuhi tugas kami untuk menjaga keselamatannya,” kata Koba pada konferensi pers di pusat pertunjukan revue di kota Takarazuka di bagian barat, dikutip BBC.

"Kami sangat meminta maaf karena tidak dapat melindungi anggota keluarga Anda yang berharga,” lanjutnya.

"Saya ingin memastikan kami meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada mereka,” ujarnya terkait permintaan kompensasi dari pihak keluarga.

“Sayangnya, kami belum mempunyai kesempatan,” demikian laporan lembaga penyiaran publik NHK.

Ketua dan dua eksekutif lainnya menjanjikan langkah-langkah baru untuk memastikan hal serupa tidak terjadi di masa depan. Mereka berencana mengurangi jumlah pertunjukan mingguan dari sembilan menjadi delapan.

Namun mereka mengaku tidak mengetahui perjuangan artis muda di grup musik tersebut. Dalam sebuah pernyataan, mereka mengatakan mereka tidak menerima keluhan dan tidak mengetahui adanya kekurangan staf.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/18/3003910/kenapa-orang-indonesia-di-jepang-sangat-banyak-6eSWjm5eiA.jpg
Kenapa Orang Indonesia di Jepang Sangat Banyak?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement