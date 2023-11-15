Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jarak Gaza dan Masjidil Aqsa

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |16:55 WIB
Jarak Gaza dan Masjidil Aqsa
Masjid Al Aqsa. (Foto: Freepik)
A
A
A

MASJIDIL Aqsa merupakan tempat yang sangat istimewa di hati seluruh kelompok Muslim karena sejarahnya yang unik dan kaya sebagai tempat ibadah yang begitu erat terjalin dengan kehidupan banyak Nabi Islam.

Selain itu, Masjidil Aqsa memiliki luas bangunan seluas 144.000 meter persegi (mencakup sekira 1/6 dari seluruh area Kota Tua Yerusalem) dan menampung kapasitas 500.000 orang.

Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa merupakan kompleks masjid yang terletak di Palestina, tepatnya berada di Yerusalem Timur, terletak di Kota Tua.

Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama dalam Islam dan telah menjadi tempat ibadah yang signifikan dan penting bagi para Nabi. Masjid ini Dibangun 40 tahun setelah Al Masjid Al Haram di Makkah.

Terdapat perbedaan pendapat tentang siapa sebenarnya yang membangun Al Masjid Al-Aqsa, dengan beberapa ulama dan sejarawan menegaskan pandangan bahwa Al Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Adam AS dan yang lain berpendapat bahwa itu dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. Masjid ini juga telah dibangun kembali, dan direnovasi serta diperluas berkali-kali dalam sejarah Islam.

Masjidil Aqsa yang lokasinya berdekatan dengan Gaza, sekira 120 kilometer di sebelah utara Gaza. Masjid ini terletak di Kota Tua Yerusalem, di wilayah yang sering disebut sebagai Al-Aqsa Compound atau kompleks Al-Haram, Al-Sharif, sementara Jalur Gaza adalah wilayah yang terletak di sepanjang pesisir barat Palestina, dikutip dari All Distance Between.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/18/3109347/lokasi_penyerahan_sandera_israel_di_gaza-PqkB_large.jpg
Israel Bebaskan 110 Tahanan Palestina, Termasuk Pria Berjuluk Naga di Jenin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/18/3108668/warga_palestina_pulang_ke_rumah_di_gaza-EOZf_large.jpg
Yordania, Mesir, Hamas, dan Palestina Tolak Relokasi Warga Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/18/3106363/penduduk_gaza_palestina-4bgS_large.jpg
Indonesia Tegas Tolak Rencana Relokasi Warga Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104242/warga_palestina_mengungkapkan_disiksa_secara_brutal_saat_ditahan_israel-k8to_large.jpg
Kesaksian Warga Palestina saat Ditahan Israel, Disiksa secara Brutal hingga Dikencingi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/18/3103271/warga_palestina_berada_di_puing_reruntuhan_usai_serangan_israel-EDpL_large.jpg
Studi Ungkap Jumlah Korban Tewas di Gaza 41 Persen Lebih Banyak dari yang Dilaporkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/18/3103153/kondisi_di_gaza_usai_serangan_militer_israel_pada_9_januari_2025-Ff9h_large.jpg
Israel Terus Bombardir Gaza, Biden Sebut Ada Kemajuan Negosiasi Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement