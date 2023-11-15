Jarak Gaza dan Masjidil Aqsa

MASJIDIL Aqsa merupakan tempat yang sangat istimewa di hati seluruh kelompok Muslim karena sejarahnya yang unik dan kaya sebagai tempat ibadah yang begitu erat terjalin dengan kehidupan banyak Nabi Islam.

Selain itu, Masjidil Aqsa memiliki luas bangunan seluas 144.000 meter persegi (mencakup sekira 1/6 dari seluruh area Kota Tua Yerusalem) dan menampung kapasitas 500.000 orang.

Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa merupakan kompleks masjid yang terletak di Palestina, tepatnya berada di Yerusalem Timur, terletak di Kota Tua.

Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama dalam Islam dan telah menjadi tempat ibadah yang signifikan dan penting bagi para Nabi. Masjid ini Dibangun 40 tahun setelah Al Masjid Al Haram di Makkah.

Terdapat perbedaan pendapat tentang siapa sebenarnya yang membangun Al Masjid Al-Aqsa, dengan beberapa ulama dan sejarawan menegaskan pandangan bahwa Al Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Adam AS dan yang lain berpendapat bahwa itu dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. Masjid ini juga telah dibangun kembali, dan direnovasi serta diperluas berkali-kali dalam sejarah Islam.

Masjidil Aqsa yang lokasinya berdekatan dengan Gaza, sekira 120 kilometer di sebelah utara Gaza. Masjid ini terletak di Kota Tua Yerusalem, di wilayah yang sering disebut sebagai Al-Aqsa Compound atau kompleks Al-Haram, Al-Sharif, sementara Jalur Gaza adalah wilayah yang terletak di sepanjang pesisir barat Palestina, dikutip dari All Distance Between.