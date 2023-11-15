Kiriman BBM PBB Masuki Gaza untuk Pertama Kalinya Sejak Dimulainya Perang Hamas-Israel

ISMAILIA - Truk pertama yang membawa kiriman bahan bakar PBB ke Gaza sejak Israel mengepung daerah kantong Palestina dalam perangnya dengan Hamas menyeberang dari Mesir pada Rabu, (15/11/2023) meskipun truk tersebut tidak akan berbuat banyak untuk mengurangi kekurangan yang telah terjadi. menghambat upaya bantuan.

Pengiriman tersebut dimungkinkan karena Israel memberikan persetujuannya untuk 24.000 liter (6.340 galon) bahan bakar diesel yang diizinkan masuk ke Gaza untuk truk distribusi bantuan PBB, meskipun tidak untuk digunakan di rumah sakit, menurut sumber kemanusiaan.

“Ini hanya 9% dari apa yang kita butuhkan setiap hari untuk mempertahankan kegiatan penyelamatan nyawa,” Tom White, direktur badan bantuan PBB di Gaza, memposting di platform media sosial X, sebagaimana dilansir Reuters. Dia membenarkan bahwa lebih dari 23.000 liter, atau setengah dari tangki yang telah diterima.

Para pekerja bantuan mengatakan kurangnya bahan bakar, yang dibutuhkan untuk generator rumah sakit, penyediaan air, pengolahan limbah dan komunikasi serta untuk distribusi bantuan, telah berkontribusi terhadap memburuknya kondisi 2,3 juta penduduk Gaza.

Pengiriman bantuan kemanusiaan dalam jumlah terbatas telah dilintasi dari Mesir ke Gaza sejak 21 Oktober, namun Israel menolak mengizinkan masuknya bahan bakar, dengan mengatakan bahan bakar tersebut dapat digunakan oleh Hamas.