Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kiriman BBM PBB Masuki Gaza untuk Pertama Kalinya Sejak Dimulainya Perang Hamas-Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:16 WIB
Kiriman BBM PBB Masuki Gaza untuk Pertama Kalinya Sejak Dimulainya Perang Hamas-Israel
Foto: Reuters.
A
A
A

ISMAILIA - Truk pertama yang membawa kiriman bahan bakar PBB ke Gaza sejak Israel mengepung daerah kantong Palestina dalam perangnya dengan Hamas menyeberang dari Mesir pada Rabu, (15/11/2023) meskipun truk tersebut tidak akan berbuat banyak untuk mengurangi kekurangan yang telah terjadi. menghambat upaya bantuan.

Pengiriman tersebut dimungkinkan karena Israel memberikan persetujuannya untuk 24.000 liter (6.340 galon) bahan bakar diesel yang diizinkan masuk ke Gaza untuk truk distribusi bantuan PBB, meskipun tidak untuk digunakan di rumah sakit, menurut sumber kemanusiaan.

“Ini hanya 9% dari apa yang kita butuhkan setiap hari untuk mempertahankan kegiatan penyelamatan nyawa,” Tom White, direktur badan bantuan PBB di Gaza, memposting di platform media sosial X, sebagaimana dilansir Reuters. Dia membenarkan bahwa lebih dari 23.000 liter, atau setengah dari tangki yang telah diterima.

Para pekerja bantuan mengatakan kurangnya bahan bakar, yang dibutuhkan untuk generator rumah sakit, penyediaan air, pengolahan limbah dan komunikasi serta untuk distribusi bantuan, telah berkontribusi terhadap memburuknya kondisi 2,3 juta penduduk Gaza.

Pengiriman bantuan kemanusiaan dalam jumlah terbatas telah dilintasi dari Mesir ke Gaza sejak 21 Oktober, namun Israel menolak mengizinkan masuknya bahan bakar, dengan mengatakan bahan bakar tersebut dapat digunakan oleh Hamas.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement