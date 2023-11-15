Bocah 4 Tahun di Lombok Timur Diserang 5 Anjing Liar, Luka Serius di Leher

SELONG - Nasib nahas dialami Baiq Hasna Zilatika (4). Ia diserang kawanan anjing liar saat bermain di pematang sawah di Desa Terara Kecamatan Terara Lombok Timur, pada, Selasa 14 November 2023, sekira pukul 16.30 Wita.

Akibat gigitan anjing liar itu, korban mengalami luka serius di bagian leher, perut hingga paha dan korban dirujuk ke RSUD dr Raden Soedjono Selong untuk mendapat perawatan intensif.

Kasi Humas Polres Lombok Timur IPTU Nikolas Oesman mengungkapkan kronologi kejadian di TKP. Awalnya, kata Nikolas, korban bersama ibu kandungnya Diana (30) pergi ke sawah.

Ketika tiba di sawah, Diana membersihkan pohon jagung di areal persawahannya. Sedangkan korban dibiarkan bermain di pematang sawah. Namun sekitar setengah jam bekerja, tiba-tiba korban menangis.

"Ibu korban langsung menuju ke tempat anaknya bermain dan melihat anaknya digigit 5 ekor anjing, selanjutnya ibu korban langsung mengusir ke lima anjing tersebut dan segera menolong anaknya dan di bawa pulang ke rumah", ujarnya.