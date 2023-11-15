4 Fakta Dua Oknum Guru SMK Digerebek Warga, Mesum di Jam Pelajaran

DUA oknum guru SMK di Majalengka, Jawa Barat, digerebek warga karena melakukan mesum.

Berikut sejumlah fakta terkait persitiwa tersebut:

1. Mesum di Jam Pelajaran

Kedua guru tersebut mesum pada jam pelajaran sekolah. Mereka terancam dipecat

2. Terancam Dipecat dengan Tidak Hormat

Mereka pun terancam diberhentikan tidak hormat atau dipecat jika terbukti tidak melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

"Sanksi tersebut sesuai aturan yang berlaku," kata Ketua Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jabar 9 Majalengka, Dewi Nurhulaela, Selasa 14 November 2023.

Menurutnya, aksi bejad yang dilakukan dua oknum guru di saat jam belajar, serta meninggalkan sekolah sudah menyalahi aturan.