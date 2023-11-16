Lokasi Pesawat TNI AU Jatuh Berada di Timur Gunung Bromo

MALANG - Dua pesawat terbang milik TNI Angkatan Udara (AU) jatuh di kawasan Pegunungan Tengger Pasuruan. Dimana satu pesawat ternyata jatuh di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Gunung Kundi.

Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) BB-TNTBS Septi Eka Wardhani membenarkan satu pesawat jenis Super Tucano yang jatuh berada di kawasan TNBTS tepatnya berada di Gunung Kundi.

"Benar, salah satu pesawat jatuh di kawasan TNBTS tepatnya di Gunung Kundi dan satu pesawat jatuh di kawasan Perum Perhutani KPH Pasuruan," ucap Septi Eka Wardhani, dikonfirmasi awak media pada Kamis malam (16/11/2023).

Septi menjelaskan, bila lokasi tepatnya Gunung Kundi berada di timur laut dari Gunung Bromo. Tetapi lokasinya diakui Septi, jauh dari Gunung Bromo.