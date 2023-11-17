Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Konsolidasi di Muara Enim, Partai Perindo Optimis Menangi Pemilu 2024

Edwinsyah Satria , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:05 WIB
Konsolidasi di Muara Enim, Partai Perindo Optimis Menangi Pemilu 2024
Juru Bicara DPP Partai Perindo Ike Juliestiati. (iNews/Edwinsyah Satria)
A
A
A

 

MUARA ENIM – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar konsolidasi dengan para pengurus, caleg, dan kader di Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel). Konsolidasi itu guna memenangkan Pemilu 2024.

Juru Bicara DPP Partai Perindo, Ike Juliestiati mengatakan, konsolidasi ini untuk merapatkan barisan mulai dari caleg di berbagai tingkatan hingga pengurus. Dalam rapat tersebut juga dibahas strategi-strategi demi memenangi Pemilu 2024.

“Kita berkonsolidasi bersinergi, bersatu, berjuang untuk meraih kemenangan di Pemilu 204. Mulai dari caleg DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten maupun pengurus DPP, DPW, DPD di sini kita bertemu untuk meraih kemenangan dengan strategi-strategi yang kita bahas,” ujar Ike, Kamis (16/11/2023).

Dengan sejumlah strategi yang disiapkan, Ike optimis Partai Perindo bisa memenangi Pemilu 2024.

Hal senada dikatakan Ketua DPP Partai Perindo Bidang ESDM Andi Asmara. Dengan adanya pertemuan dan juga konsolidasi, kekuatan partai akan semakin bertambah serta keberhasilan untuk menanamkan ideologi partai secara masif bisa terwujud.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
