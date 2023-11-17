Perindo Bali Gelar Pasar Minyak Goreng Murah, 300 Liter Habis Diserbu Emak-Emak

BALI - Partai Perindo Bali menggelar pasar minyak goreng murah di Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Karangasem, pada Kamis sore (16/11/2023).

Acara ini digagas Kartini Perindo, Selvianti Joenoes, yang merupakan Wakil Ketua OKK DPW Partai Perindo Provinsi Bali, bersama Siti Zahra, salah satu kader perempuan perindo asal Desa Sinduwati.

BACA JUGA:

"Kita temu kader warga Sidemen sekaligus berikan minyak goreng murah. Semoga bisa membantu emak-emak di sini," kata Selviati.

Dua kartini yang merupakan calon DPR RI dan DPRD Kabupaten Karangasem tersebut menjual 300 liter minyak goreng dengan harga murah, yakni Rp10 ribu per liternya.

BACA JUGA:

Menjual jauh di bawah harga pasaran, di mana di Kecamatan Sidemen harga minyak goreng per liternya mencapai Rp17 ribu membuat pasar murah langsung diserbu kader emak-emak, hingga kurang dari satu jam sebanyak 300 liter minyak ludes terjual.

Selvianti Joenoes menyatakan, selain membantu sesama Kartini Perindo, kegiatan ini juga sebagai bentuk silahturahmi antar kader untuk menjalin solidaritas bersama. Khususnya saling membantu antar anggota sebelum nantinya sama-sama berjuang mensejahterakan Indonesia.

"Nantinya kita akan rutin menggelar pasar murah tiap tanggal 16," kata Selviati.