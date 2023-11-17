Bentuk Solidaritas Emak-Emak, Perindo Bali Gelar Pasar Minyak Murah

BALI - Emak-emak yang tergabung sebagai kader Partai Perindo di Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Karangasem, pada Kamis sore (16/11/2023), menggelar pasar minyak goreng murah yang digagas Kartini Perindo, Selvianti Joenoes, yang merupakan Wakil Ketua OKK DPW Partai Perindo Provinsi Bali.

Acara ini diselenggarakan bersama Siti Zahra, salah satu kader perempuan perindo asal Desa Sinduwati. Dua kartini yang merupakan calon DPR RI dan DPRD Kabupaten Karangasem tersebut menjual 300 liter minyak goreng dengan harga murah, yakni Rp10 ribu per liternya.

Menjual jauh di bawah harga pasaran, di mana di Kecamatan Sidemen harga minyak goreng per liternya mencapai Rp17 ribu membuat pasar murah langsung diserbu kader emak-emak, hingga kurang dari satu jam sebanyak 300 liter minyak ludes terjual.