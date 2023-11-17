Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Klaim Temukan Terowongan Hamas di Kompleks RS Al-Shifa

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |11:04 WIB
Israel Klaim Temukan Terowongan Hamas di Kompleks RS Al-Shifa
Lubang yang diklaim tentara Israel sebagai terowongan Hamas. (Foto: X/@IDF)
A
A
A

GAZA/YERUSALEM - Tentara Israel menemukan terowongan yang digunakan oleh militan Hamas di rumah sakit Al Shifa di Gaza, kata tentara, sementara PBB menyuarakan kekhawatiran tidak ada bantuan yang akan dikirim ke warga Palestina pada Jumat, (17/11/2023) melalui penyeberangan Rafah dengan Mesir .

Tentara merilis sebuah video yang dikatakan menunjukkan pintu masuk terowongan di area luar ruangan Al Shifa, rumah sakit terbesar di Gaza.

Video tersebut, yang tidak dapat segera diverifikasi oleh Reuters, menunjukkan lubang yang dalam di tanah, dipenuhi dan dikelilingi oleh puing-puing beton dan kayu serta pasir. Tampaknya area tersebut telah digali; sebuah buldoser muncul di latar belakang.

Tentara mengatakan pasukannya juga menemukan sebuah kendaraan di rumah sakit yang berisi sejumlah besar senjata, demikian diwartakan Reuters.

Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis, (16/11/2023) malam bahwa klaim Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) bahwa kelompok tersebut menggunakan Al Shifa untuk tujuan militer “adalah pengulangan narasi palsu yang terang-terangan, yang ditunjukkan oleh kinerja juru bicara tentara pendudukan (Israel) yang lemah dan konyol.”

      
