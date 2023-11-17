6 Negara Arab yang Sempat Bermusuhan Kini Berteman dengan Israel

JAKARTA - Sebanyak 6 negara Arab ini sempat bermusuhan kini berteman dengan Israel. Hal ini terlihat dari beberapa dukungan negara bagian Arab yang membantu Israel dalam melakukan penyerangan terhadap masyarakat Palestina di Gaza.

Namun, sebagian besar negara-negara Arab dengan cepat menyangkal adanya hubungan resmi atau rahasia dengan Israel. Hingga mereka tidak mampu terlalu lama menutup-nutupi hubungan mereka dengan Tel Aviv.

Berikut adalah 6 negara Arab yang sempat bermusuhan dengan Israel namun kini justru berteman:

1. Mesir

Sepanjang tahun 19550 hingga 1960, pemerintahan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menyatakan, “tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan terhadap Israel, tidak ada negosiasi dengan Israel," katanya.

Sayang, para jenderal penting Mesir telah bekerja sama dengan Israel sejak perjanjian Camp David tahun 1978. Pasukan keamanan Mesir bekerja sama dengan Israel untuk menegakkan pembatasan pergerakan masuk dan keluar Jalur Gaza, sementara intelijen Mesir dan Israel bekerja sama secara aktif.