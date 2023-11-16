Israel Sebut 50 Tentaranya Tewas di Gaza Sejak Awal Perang

Israel sebut 50 tentaranya tewas sejak awal perang di Gaza (Foto: IDF)

GAZA – Militer Israel mengatakan dua tentaranya telah tewas dalam pertempuran di Gaza sejak invasi darat dimulai pada akhir Oktober lalu, sehingga totalnya menjadi 50 orang.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan Kfir Itzhak Franco dan Asaf Master adalah tentara terbaru yang terbunuh.

Polisi Israel mengatakan tiga pria bersenjata menyerang sebuah pos pemeriksaan dekat Yerusalem pagi ini dan melukai empat orang.

Polisi itu menambahkan bahwa salah satu korban berada dalam kondisi yang sangat serius.

Polisi menambahkan bahwa petugas telah menembak dan “menetralisir” seorang tersangka dalam serangan di pos pemeriksaan Terowongan antara Yerusalem dan kota Betlehem di Tepi Barat yang diduduki.

IDF juga mengatakan mereka telah menyerang rumah pemimpin senior Hamas, Ismail Haniyeh, di Gaza.

Meskipun Haniyeh, kepala biro politik kelompok tersebut, tinggal di Qatar, militer Israel mengklaim rumahnya digunakan sebagai infrastruktur teroris dan tempat pertemuan para pejabat senior organisasi.

Mereka mengaku menggunakan jet tempur pada Rabu (15/11/2023) malam untuk menyerang properti tersebut.