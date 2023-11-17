Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Bantuan Amerika Serikat ke Israel dalam Perang Melawan Hamas

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |16:05 WIB
3 Bantuan Amerika Serikat ke Israel dalam Perang Melawan Hamas
Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv, Oktober 2023. (Foto: Reuters)
WASHINGTON DC - Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) memaparkan definisi bantuan luar negeri sebagai "aktivitas yang didanai melalui alokasi dana khusus untuk membantu negara asing, organisasi internasional, dan entitas asing lainnya".

Dilansir dari USA Facts, bantuan luar negeri ini melibatkan pemberian "dana, barang, jasa, dan bantuan teknis." Dengan diberikannya bantuan ini, Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa ia tidak menuntut imbalan balik.

Dari 1946 hingga 2022, AS rata-rata memberikan bantuan luar negeri sebesar $49,5 miliar per tahun, disesuaikan dengan inflasi, kepada negara dan organisasi di berbagai belahan dunia.

Dalam rentang waktu hampir tiga dekade, mulai dari tahun 1974 hingga 2002, Israel merupakan negara yang menerima bantuan terbesar dari Amerika Serikat. Hal ini mencakup periode penerimaan bantuan terpanjang sejak 1946.

Meskipun dalam periode 2003 hingga 2020 bantuan terbesar dialokasikan ke Irak atau Afghanistan, namun Israel tetap menjadi salah satu penerima bantuan terbesar selama rentang waktu tersebut. 

Dilansir dari berbagai sumber, inilah tiga Bantuan AS yang diberikan kepada Israel untuk memerangi Hamas dalam konflik yang pecah saat 7 Oktober lalu.

Senjata dan pasukan operasi khusus

AS telah memberikan dukungan signifikan kepada Israel dengan menyediakan personel dan peralatan militer yang sangat dibutuhkan

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, mengumumkan bahwa unit operasi khusus kecil saat ini memberikan bantuan kepada Israel dalam hal intelijen, perencanaan, serta memberikan nasihat dan konsultasi kepada Angkatan Pertahanan Israel terkait upaya pemulihan sandera.

      
Telusuri berita news lainnya
