Waspada Hujan Disertai Angin Kencang dan Petir di Sleman dan Kulonprogo

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG DIY meminta warga untuk waspada potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir & angin kencang di Sleman dan Kulon Progo bagian Utara pada hari Jumat (17/11/2023) ini.

Kondisi Cuaca secara umum di pagi hari bakal berawan. Siang – Sore hari ada Potensi hujan petir di Sleman dan Kulon Progo bagian Utara.

Potensi hujan ringan di Kota Yogyakarta, Bantul bagian Utara, dan Gunungkidul bagian Utara. Dan Malam hari bakal Berawan. Sementara Sabtu (18/11/2023) Dini hari hanya Berawan.

Suhu udara berkisar 22 - 32 °C dengan kelembapan udara antara 65 – 95 %. Angin bertiup dari Tenggara – Barat Daya dengan kecepatan maksimum 22 km/jam. Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 – 2.5 meter atau kategori Sedang.

(Khafid Mardiyansyah)