Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Waspada Hujan Disertai Angin Kencang dan Petir di Sleman dan Kulonprogo

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |06:15 WIB
Waspada Hujan Disertai Angin Kencang dan Petir di Sleman dan Kulonprogo
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG DIY meminta warga untuk waspada potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir & angin kencang di Sleman dan Kulon Progo bagian Utara pada hari Jumat (17/11/2023) ini.

Kondisi Cuaca secara umum di pagi hari bakal berawan. Siang – Sore hari ada Potensi hujan petir di Sleman dan Kulon Progo bagian Utara.

Potensi hujan ringan di Kota Yogyakarta, Bantul bagian Utara, dan Gunungkidul bagian Utara. Dan Malam hari bakal Berawan. Sementara Sabtu (18/11/2023) Dini hari hanya Berawan.

Suhu udara berkisar 22 - 32 °C dengan kelembapan udara antara 65 – 95 %. Angin bertiup dari Tenggara – Barat Daya dengan kecepatan maksimum 22 km/jam. Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 – 2.5 meter atau kategori Sedang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG cuaca Cuaca Yogyakarta
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186780//hujan-I6L1_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186673//siklon_tropis-YK7N_large.jpg
Waspada! Sisa Siklon Tropis Senyar Masih Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186624//hujan_di_jakarta-sNWT_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat di Jaksel dan Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186531//gempa_maluku_tenggara_barat-FB6U_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku Tenggara Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186479//siklon_tropis-Am62_large.jpg
BMKG: Siklon Tropis Senyar di Indonesia Mulai Melemah, Kini Masuk Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186412//cuaca-vbi2_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement