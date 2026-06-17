Sampaikan Duka Cita, Pemerintah Tekankan Penanganan Pascagempa di Sulteng

BOGOR - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan duka cita atas gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah (Sulteng). Diketahui, bencana tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia.

"Kami mohon izin menyampaikan rasa duka cita terhadap kejadian gempa di Palu kemarin, yang ada satu korban meninggal dunia dan beberapa yang sedang dirawat," kata Prasetyo di Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026).

Prasetyo mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah untuk memastikan seluruh penanganan pascagempa berjalan dengan baik.

"Pagi tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan juga dengan Gubernur Sulawesi Tengah untuk memastikan seluruh penanganan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

"Termasuk terus memberikan informasi kepada masyarakat untuk tidak boleh lengah, tetap waspada apabila mengantisipasi kejadian gempa-gempa susulan," lanjutnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan terbaru penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026). Berdasarkan laporan yang dihimpun hingga pukul 19.00 WIB, satu warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sigi.