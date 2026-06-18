Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Seharian, Suhu Capai 34 Derajat Celsius

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Seharian, Suhu Capai 34 Derajat Celsius
Cuaca cerah di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta diperkirakan cerah sepanjang hari, pada Kamis (18/6/2026). 

Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat beraktivitas di luar ruangan dengan lebih nyaman, meski tetap perlu mewaspadai suhu udara yang cukup panas pada siang hari.

Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi daerah dengan suhu tertinggi yang mencapai 34 derajat Celsius. Sementara suhu terendah di DKI Jakarta berada di kisaran 24 derajat Celsius.

Di wilayah Jakarta Pusat, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu berkisar 25 hingga 32 derajat Celsius dan kelembapan udara 52 hingga 86 persen. Jakarta Utara juga diprediksi cerah sepanjang hari dengan suhu antara 26 hingga 31 derajat Celsius serta kelembapan udara 57 hingga 85 persen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cuaca di Jakarta BMKG Cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3225022//rumah_roboh-4fsB_large.jpg
6 Fakta Mengejutkan Gempa M6,7 Sulteng, dari Sesar Aktif hingga Efek Destruktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224998//mensesneg_prasetyo-vjJG_large.jpg
Sampaikan Duka Cita, Pemerintah Tekankan Penanganan Pascagempa di Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/340/3224922//gempa-iUBp_large.jpg
Gempa M5.0 Guncang Waikabubak NTT, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224806//viral-Rqmv_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Palu, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Aktif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/338/3224740//cuaca_di_jakarta-0ySG_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan hingga Berpotensi Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/337/3224417//ilustrasi-TNGv_large.jpg
BMKG: 5 Daerah Tak Diguyur Hujan Lebih Sebulan, Probolinggo Terlama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement