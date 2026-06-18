Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Seharian, Suhu Capai 34 Derajat Celsius

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta diperkirakan cerah sepanjang hari, pada Kamis (18/6/2026).

Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat beraktivitas di luar ruangan dengan lebih nyaman, meski tetap perlu mewaspadai suhu udara yang cukup panas pada siang hari.

Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi daerah dengan suhu tertinggi yang mencapai 34 derajat Celsius. Sementara suhu terendah di DKI Jakarta berada di kisaran 24 derajat Celsius.

Di wilayah Jakarta Pusat, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu berkisar 25 hingga 32 derajat Celsius dan kelembapan udara 52 hingga 86 persen. Jakarta Utara juga diprediksi cerah sepanjang hari dengan suhu antara 26 hingga 31 derajat Celsius serta kelembapan udara 57 hingga 85 persen.