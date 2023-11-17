Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pasca-Kecelakaan, Bangkai 2 Pesawat Tempur TNI AU Belum Dievakuasi

Hana Purwadi , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:14 WIB
Pasca-Kecelakaan, Bangkai 2 Pesawat Tempur TNI AU Belum Dievakuasi
Pesawat TNI AU jatuh di Pasuruan (Foto: Hana Purwadi)
PROBOLINGGO - Hari kedua pasca kecelakaan 2 Pesawat Super Tucano TNI Angkatan Udara (AU) yang jatuh di lereng Bromo, Kabupaten Pasuruan, petugas masih belum evakuasi puing pesawat. Dalam kecelakaan itu, merenggut 4 nyawa korban.

Petugas dari Brimob Polda Jawa Timur TNI AU masih siaga di lokasi kejadian.

Petugas gabungan masih berjaga-jaga di dua titik jatuhnya pesawat di antaranya di Desa Keduwung, Kecamatan Puspo dan Gunung Pundi Wonorejo, Kecamatan Lumbang, KabupatenPasuruan.

Petugas belum mengevakuasi puing-puing pesawat dan masih fokus mencari anggota tubuh masih belum ditemukan. Belum bisa dipastikan kapan puing pesawat akan dievakuasi.

