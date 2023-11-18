Doa Ribuan Warga Cilacap untuk Palestina Menggema di Sela Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud

CILACAP – Relawan Sahabat Ganjar menggelar Pesta Rakyat Ganjar Mahfud #15 di Kabupaten Cilacap. Di sela kegiatan tersebut, terdapat sesi doa bersama untuk perdamaian di Palestina.

Bersama ribuan warga, doa terbaik yang dipimpin KH Sahid Harnoto dipanjatkan untuk Palestina. Doa untuk kemanusiaan itu dilakukan di sela konser yang dihelat di Lapangan krida Nusantara.

"Kita serahkan panjatkan doa kepada Tuhan yang maha kuasa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita tegaskan bahwa sejak semula Indonesia berdiri arahan dari bapak bangsa kita selalu memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan saat ini Palestina sedang menderita, sedang dijajah, sedang mengalami kejahatan kemanusiaan oleh Israel,” ujar Dewan Penasihat Sahabat Ganjar, Fahlesa Munabari dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11/2023).

Menurut Fahlesa, bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi perdamaian dan perlindungan korban yang tidak bersalah di Palestina. Usai memanjatkan doa bersama, warga Cilacap turut mengelorakan harapan perdamaian dengan menyanyikan lagu “Heal The World” karya Michael Jackson secara bersama-sama.

Sahabat Ganjar bersama warga Cilacap menjadikan kegiatan tersebut momentum untuk menjadikan teladan bagi seluruh masyarakat di Indonesia untuk solid mendukung kemanusiaan. Kemudian, menolak secara tegas atas penindasan dan kejahatan perang.

(Arief Setyadi )