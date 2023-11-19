Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Peluncuran Gagal, Space X Starship Meledak dan Hilang Kontak Sesaat Setelah Lepas Landas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |16:51 WIB
Peluncuran Gagal, Space X Starship Meledak dan Hilang Kontak Sesaat Setelah Lepas Landas
Foto: Reuters.
A
A
A

BOCA CHICA - Pesawat luar angkasa SpaceX yang tidak berawak, Starship, yang dikembangkan untuk membawa astronot ke bulan dan lebih jauh lagi, gagal di luar angkasa tak lama setelah lepas landas pada Sabtu, (18/11/2023) mempersingkat pengujian keduanya tetapi berhasil terbang lebih jauh dari uji coba sebelumnya, yang berakhir dengan ledakan.

Pesawat roket dua tahap itu diluncurkan dari lokasi peluncuran Starbase perusahaan milik Elon Musk di dekat Boca Chica di Texas, membantu meningkatkan pesawat ruang angkasa Starship setinggi 90 mil (148 km) di atas tanah dalam misi uji coba yang direncanakan selama 90 menit ke luar angkasa dan kembali.

Namun booster tahap pertama Super Heavy dari roket tersebut, meskipun berhasil melakukan manuver penting untuk memisahkan diri dari tahap inti Starship, meledak di Teluk Meksiko tak lama setelah terlepas, menurut webcast SpaceX.

Sementara itu, tahap inti Starship meluncur lebih jauh menuju luar angkasa, tetapi beberapa menit kemudian penyiar perusahaan mengatakan bahwa kendali misi SpaceX tiba-tiba kehilangan kontak dengan kendaraan tersebut.

“Kami telah kehilangan data dari tahap kedua… kami pikir kami mungkin telah kehilangan tahap kedua,” kata insinyur SpaceX dan pembawa acara siaran langsung John Insprucker. Dia menambahkan bahwa para insinyur yakin perintah penghentian penerbangan otomatis dipicu untuk menghancurkan roket tersebut, meskipun alasannya tidak jelas.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
