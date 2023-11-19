Peristiwa 19 November: Presiden Mesir Anwar Sadat ke Israel hingga Ahok Dilantik Jadi Gubernur DKI

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 19 November, baik di dalam maupun luar negeri. Okezone merangkum beberapa peristiwa sebagai pengingat kembali kejadian bersejarah di masa lalu.





1942 - Pertempuran Stalingard

Terjadi pertempuran besar di Perang Dunia II antara Nazi Jerman dan sekutunya melawan Uni Soviet untuk menguasai Kota Stalingrad (kini Volgograd) di Rusia Selatan atau perbatasan timur Eropa.

Pertempuran dimulai jarak dekat dan serangan langsung kepada warga sipil melalui udara. Peristiwa ini sering dianggap sebagai yang terbesar dan pertempuran paling berdarah dalam sejarah peperangan.

Serangan Jerman untuk menaklukan Stalingrad dimulai pada akhir musim panas 1942 menggunakan Tentara Keenam dan unsur Panzer Tentara Keempat.

Pada pertengahan November 1942, Jerman mendorong pembela Soviet kembali dengan biaya besar, menjadi zona sempit yang umumnya di sepanjang tepi barat Sungai Volga. Kemudian pada 19 November 1942, Tentara Merah Uni Soviet meluncurkan serangan balasan Operasi Uranus.

Serangan dua arah ini menargetkan pasukan kecil Rumania dan Hungaria yang melindungi Angkatan Darat Jerman Keenam. Pertempuran sengit berlangsung selama dua bulan.

Pada awal Februari 1943, pasukan Poros di Stalingrad kehabisan amunisi dan makanan. Unsur-unsur yang tersisa dari Tentara Keenam Jerman menyerah.