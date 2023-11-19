Banggai Kepulauan Diguncang Gempa M3,6

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,6 mengguncang Banggai Kepulauan, pukul 15.51 WIB, Minggu (19/11/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 1.96 LS, 122.55 BT atau 90 Km Barat Daya Banggai Kepulauan. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)