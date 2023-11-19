Gempa M3,8 Guncang Toba Samosir

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,2 mengguncang Toba Samosir, Sumut, pukul 15.03 WIB, Minggu (19/11/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 2.46 LU, 99.27 BT atau 37 Km Timur Laut Toba Samosir, Sumut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 155 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

