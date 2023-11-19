Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Gempa M3,8 Guncang Toba Samosir

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |15:22 WIB
Gempa M3,8 Guncang Toba Samosir
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,2 mengguncang Toba Samosir, Sumut, pukul 15.03 WIB, Minggu (19/11/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 2.46 LU, 99.27 BT atau 37 Km Timur Laut Toba Samosir, Sumut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 155 Km.

BACA JUGA:

Gempa M3,8 Guncang Maluku Barat Daya 

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)

      
Gempa Samosir BMKG gempa
