Relawan Petebu Ganjar Adakan Cek Kesehatan dan KB Gratis di Lampung Tengah

Relawan Ganjar mengadakan cek kesehatan dan KB gratis untuk warga Lampung. (Foto: Dok Ist)

LAMPUNG - Sukarelawan Petani Tebu Bersatu (Petebu) Dukung Ganjar berkomitmen membantu sesama sebagai wujud kepedulian sosial di masyarakat.

Hal itu diwujudkan dengan menggelar pemeriksaan kesehatan dan KB gratis di Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Minggu (19/11/2023).

“Kami mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan KB gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat di Kampung Karang Endah,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) Petebu Dukung Ganjar Lampung, Sriyanto.

BACA JUGA:

Ganjar Pranowo Tiba di Kediaman JK, Sambutan Hangat Sertai Kedatangannya

Sriyanto mengatakan, pihaknya ingin menebarkan semangat kesehatan kepada warga desa, khususnya ibu-ibu yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu.

Pasalnya, KB sendiri merupakan program yang sudah lama dijalankan sebagai gerakan membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran atau mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan.

Sriyanto berharap, dengan adanya kegiatan ini warga Kampung Karang Endah dapat mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Sriyanto pun mendoakan kesehatan dan kesejahteraan mereka.

“Kita sebisa mungkin dan semaksimal mungkin bisa membantu masyarakat untuk menciptakan keluarga berencana yang sehat,” tutur Sriyanto.

Sementara salah satu warga Kampung Karang Tengah bernama Siska berterima kasih kepada sukarelawan Petebu Dukung Ganjar Lampung. Bagi Siska, pemeriksaan kesehatan dan KB gratis ini sangat bermanfaat.

BACA JUGA:

Sholawat Nusantara, Doa Kemenangan Ganjar-Mahfud Menggema di Madiun

“Apalagi di sini cukup jauh dari fasilitas kesehatan, jadi kalau ada kegiatan KB gratis dan cek kesehatan ini sangat membantu sekali,” imbuhnya.

Siska bersama ibu-ibu lainnya pun merasa antusias dengan adanya kegiatan ini. Siska berharap, pemeriksaan kesehatan gratis diadakan lagi oleh sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo itu.

“Harapannya untuk relawan Petebu semakin jaya, terus ke depannya apa yang diharapkan tercapai baik untuk masyarakat Lampung maupun seluruh Indonesia, pungkasnya.

Selain cek kesehatan dan KB gratis, Petebu Dukung Ganjar Lampung juga membangun lapangan voli sekaligus memberikan bantuan bola dan net lapangan. Peralatan ini diharapkan bisa menunjang kegiatan voli warga sekitar.