Helat Bimtek Saksi TPS Dapil VI DKI Jakarta, Perindo Kejar Target Rekrut 2.872 Orang

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD DKI Jakarta dapil VI, Dr. Muhammad Guntur, menggelar bimbingan teknis (Bimtek) pertama di Jakarta Timur. Gelaran Bimtek pertama yang dibuka secara simbolis ini dihelat di Wet Coffee Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, pada Senin malam (20/11/2023) sekira pukul 20.00 WIB.

Guntur menjelaskan agenda bimtek ini merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, agar segera merekrut saksi tempat pemungutan suara (TPS) guna memaksimalkan pengawalan suara Perindo di Jakarta Timur.

Pada gelaran bimtek pertama ini, Guntur mengatakan target saksi yang dibutuhkan yakni 2872 orang, sehingga pada gelombang pertama, sudah mencapai 50 persen targetnya.

"Saksi di dapil VI itu sekitar 2872 orang, untuk bimtek pertama ini, kami sudah berhasil mencapai target sekitar 50 persen atau seribu lebih orang," kata Guntur di lokasi.

Guntur menyampaikan Bimtek saksi ini dihelat guna memberikan pemahaman teknis kepemiluan beserta tahapannya. Dia berharap pelatihan ini dapat memberikan wawasan teknis di hari-H pencoblosan.

"Melalui Bimtek ini, saksi kita bisa mengetahui saat pencoblosan nanti, saat selesai penghitungan suara, mereka tahu apabila ada yang perlu dijaga suara kita, diprotes atau dalam menjaga suara sampai ke depan nanti," jelas Guntur.

Guntur menyampaikan, guna mencapai target 2.872 orang sebagai saksi di dapil VI Jakarta Timur, dirinya akan terus menerus melakukan bimtek di tiap kecamatan. Program bimtek ini akan dilaksanakan setiap pekannya.