HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas Sebut Ada 700 Orang di Dalam RS Indonesia di Gaza saat Serangan Udara Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |17:04 WIB
Hamas Sebut Ada 700 Orang di Dalam RS Indonesia di Gaza saat Serangan Udara Israel
Hamas mengatakan ada 700 orang di dalam RS Indonesia di Gaza yang dihantam serangan udara Israel (Foto: Roya News)
GAZA - Tank-tank Israel dilaporkan bergerak menuju rumah sakit (RS) Indonesia di Gaza utara, setelah serangan udara.

Menurut kementerian kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas, ada sekitar 700 orang di dalam rumah sakit, termasuk tim medis dan orang-orang yang terluka.

Kementerian tersebut mengatakan Israel berusaha untuk "menghentikan layanan rumah sakit Indonesia sepenuhnya".

Juru bicara kementerian Ashraf al-Qudra mengatakan 12 orang tewas akibat serangan udara tersebut. Militer Israel belum mengomentari insiden tersebut namun terus melanjutkan operasinya di Gaza.

Kematian juga dilaporkan di dekat rumah sakit dekat Rafah di selatan.

