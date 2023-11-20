JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,4 yang mengguncang kawasan Maluku Tenggara Barat. Gempa tersebut tercatat pada Senin (20/11/2023) pukul 21.04 WIB.
Pusat lokasi gempa berada di 270 Kilo Meter (Km) dari Barat Laut Maluku Tenggara Barat. Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 KM.
BACA JUGA:
"#Gempa Mag:4.4, 20-Nov-2023 21:04:57WIB, Lok:6.26LS, 129.58BT (270 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT), Kedlmn:10 Km #BMKG" tulis BMKG dalam akun media sosial X resminya, Senin (20/11/2023).