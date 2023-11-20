Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

KA Probowangi Sempat Berhenti 13 Menit Pasca Menabrak Elf di Lumajang

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |01:01 WIB
KA Probowangi Sempat Berhenti 13 Menit Pasca Menabrak Elf di Lumajang
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

LUMAJANG - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 9 Jember menyebut kecelakaan antara KA Probowangi dengan mobil di Lumajang di perlintasan rel resmi yang tidak terjaga. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Anwar Yuli Prastyo, yang menyebut kecelakaan terjadi di KM 138+0 petak Jalan Randuagung - Klakah Lumajang.

"Benar (terjadi kecelakaan), di JPL 63 resmi tidak terjaga, KM 138 + 0 petak Randuagung - Klakah, kejadian Minggu malam (19/11/2023) pukul 19.53 WIB," kata Anwar Yuli saat dikonfirmasi pada Minggu malam (19/11/2023).

 BACA JUGA:

Akibat kejadian tersebut lanjut Anwar, KA Probowangi sempat berhenti dan dilakukan pengecekan di Probolinggo. Di mana akibatnya KA Probowangi sempat mengalami keterlambatan perjalanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160150/kai-Nwbe_large.jpg
KA Argo Bromo Anggrek Anjlok, 2 Perjalanan Kereta Dibatalkan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/512/3126044/kecelakaan-UAfy_large.jpg
Breaking News! Daihatsu Sigra Tertabrak Kereta Bathara Krisna, 4 Orang Tewas, 3 Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/340/3123688/kecelakaan-4C3e_large.jpg
Honda BRV Ringsek Ditabrak KA Rangkasbitung, 2 Wanita Cantik Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/338/3075959/kecelakaan-NpAT_large.jpg
KRL Tabrak Motor di Lintasan Cilebut-Bojonggede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067365/kecelakaan-Iocf_large.jpg
KA Taksaka Gambir-Jogja Tabrak Truk di Perlintasan Sentolo-Rewulu, Sejumlah Perjalanan Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/525/3066981/korban_tabrak_kereta-jqKD_large.jpg
Isak Tangis Warnai Pemakaman Korban Kecelakaan Kereta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement