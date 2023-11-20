Gempa 4,4 Magnitudo Guncangan Kabupaten Malang

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,4 yang mengguncang kawasan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Gempa tersebut tercatat pada Senin (20/11/2023) pukul 00.30 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 159 Kilo Meter (Km) dari Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur. Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 KM.

"#Gempa Mag:4.4, 20-Nov-2023 00:30:55WIB, Lok:9.55LS, 112.83BT (159 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG dalam akun media sosial X resminya, Senin (20/11/2023).