Viral! Wanita Tewas Diterkam dan Diseret Buaya ke Dalam Sungai

MADINA – Seorang ibu rumah tangga tewas diterkam buaya di Sungai Bronjong, Dusun Bronjong, Desa Salebaru, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara.

Rekaman video berdurasi 1 menit 19 detik yang menggambarkan suasana evakuasi korban itu beredar luas dan viral di media sosial.

Puluhan warga tampak berusaha mengevakuasi tubuh korban dari sungai ke daratan. Saat evakuasi, terdengar warga meneriakkan takbir “Allahu akbar” dan “Astagfirullohaladzim”.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat, korban keganasan buaya itu bernama Repti Siregar (42).

Setelah ditelusuri ternyata musibah itu terjadi pada Sabtu (18/11/2023) sekira pukul 17.00 WIB. Saat itu, korban bersama putrinya, Sakinah (11), hendak mandi ke Sungai Bronjong yang tidak jauh dari pemukiman warga.

Sesampainya di pemandian Sungai Bronjong, korban yang hendak mandi langsung diterkam buaya dan ditarik ke dalam sungai.