HOME NEWS NEWS

Perindo Sumsel Gelar Koordinasi Struktur dan Konsolidasi Caleg untuk Pemenangan Pemilu 2024

M Fitriadi , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |03:18 WIB
Perindo Sumsel Gelar Koordinasi Struktur dan Konsolidasi Caleg untuk Pemenangan Pemilu 2024
Perindo Sumsel gelar korrdinasi/Foto: Fitriadi
PALEMBANG - Partai Perindo Sumatera Selatan merapatkan barisan jelang Pemilu 2024. Rapat koordinasi struktur dan konsolidasi Caleg Partai Perindo pun dilakukan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Hotel Fajri, Kompleks DPRD Kayu Agung, Kabupaten OKI.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh pengurus Partai Perindo Pusat bidang SDM. Ir. H. Andi Asmara, Ketua DPW Perindo Provinsi Sumsel, Febuar Rahman, Ketua DPD Kabupaten OKI Firdaus, Ketua DPD Perindo Kabupaten Ogan Ilir Haryata Korsani, dan para Caleg Perindo baik provinsi maupun kabupaten.

Dalam kesempatan itu dijelaskan bagaimana mekanisme sistem rekruter saksi dan PDS Pemilu 2024 Partai Perindo.

Partai Perindo diminta merapatkan barisan. Semua Caleg harus mengerti strategi meraih partai, meraih suara demi Indonesia sejahtera.

"Perindo menang, Perindo sukses, Perindo lolos ke Senayan," seru Ketua DPW Perindo Sumsel Februar Rahman.

"Apalagi mengingat Pemilu 2024 sudah di ambang pintu. Persiapan harus sudah maksimal agar Pemilu khususnya Partai Perindo sukses pada pesta demokrasi tersebut," sambungnya.

