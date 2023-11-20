Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Siap Menjadi Saksi TPS, Wanita Ini Yakin Perindo Menang

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |23:47 WIB
Siap Menjadi Saksi TPS, Wanita Ini Yakin Perindo Menang
Saksi TPS yakin Perindo menang/Foto: Muhammad Farhan
A
A
A

 

JAKARTA - Ratusan orang berkumpul di Wet Coffee Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur pada Senin malam ini (20/11/2023) guna menghadiri perhelatan bimbingan teknis (Bimtek) saksi tempat pemungutan suara (TPS) Perindo. Gelaran Bimtek tersebut diinisiasi oleh Caleg Perindo untuk DPRD DKI Jakarta dapil VI, Dr. Muhammad Guntur.

Salah satu saksi, Lita mengatakan dirinya tertarik bergabung menjadi saksi TPS untuk Perindo karena yakin akan perolehan suara partainya tersebut. Lita mengatakan, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dapat dipastikan memperoleh suara secara dominan di lingkungan domisilinya, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur.

 BACA JUGA:

"Kesannya menjadi saksi di Perindo karena ke depannya saya yakin partai ini akan menang di kelurahan Cibubur," ujar Lita ditemui di lokasi, Senin (20/11/2023).

Lita menuturkan, sebagai perwakilan para saksi yang menjalani Bimtek pertama, karena kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya secara politik, terbuka lebar. Untuk itu, kesempatan pada tahun ini sebagai saksi, dimanfaatkan Lita guna dapat berpartisipasi secara politik agar mendapatkan masa depan tercerahkan.

 BACA JUGA:

"Untuk Partai Perindo, semakin terdepan, semakin maju, semakin jaya, semakin menang," tegas Lita.

Sementara itu, Caleg Perindo untuk DPRD DKI Jakarta dapil VI, Dr. Muhammad Guntur, agenda Bimtek ini merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, agar segera merekrut saksi tempat pemungutan suara (TPS) guna memaksimalkan pengawalan suara Perindo di Jakarta Timur.

Pada gelaran Bimtek pertama ini, Guntur mengatakan target saksi yang dibutuhkan yakni 2872 orang, sehingga pada gelombang pertama, sudah mencapai 50 persen targetnya.

Halaman:
1 2
      
