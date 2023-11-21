Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jepang Kutuk Pembajakan Kapal Kargo oleh Pemberontak Houthi di Yaman di Laut Merah

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |11:34 WIB
Jepang kutuk pembajakan kapal kargo oleh pemberontak Houthi di Yaman di Laut Merah (Foto: Reuters)
Jepang kutuk pembajakan kapal kargo oleh pemberontak Houthi di Yaman di Laut Merah (Foto: Reuters)
TOKYO Jepang mengutuk pembajakan kapal kargo milik Inggris yang dioperasikan Jepang di Laut Merah oleh pemberontak Houthi yang didukung Iran.

Milisi Yaman mengklaim kapal itu milik Israel, dan seorang juru bicara mengatakan penyitaan itu hanyalah awal dari “pertempuran di laut”.

Israel mengatakan kapal itu bukan milik Israel dan juru bicara pemerintah Jepang mengatakan kapal itu dioperasikan oleh Nippon Yusen.

Sekretaris Kabinet Jepang mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk membebaskan kapal tersebut.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan pendukung Houthi, Iran, atas pembajakan tersebut.

Netanyahu mengatakan baik kapal maupun awaknya bukan orang Israel dan menyebutnya sebagai "serangan Iran terhadap kapal internasional". Iran membantah terlibat.

Perusahaan pelayaran Jepang Nippon Yusen - juga dikenal sebagai NYK Line - mengatakan kapal yang diberi nama Galaxy Leader itu membawa 25 awak ketika disita di dekat Hodeida, Yaman dalam perjalanan ke India.

Mereka yang berada di dalamnya diyakini termasuk warga negara Bulgaria, Meksiko, Filipina, dan Ukraina.

