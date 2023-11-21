Bocah 12 Tahun yang Tenggelam di Sungai Batang Merangin Ditemukan Mengambang

MERANGIN - Usai dilaporkan Kepala Desa Guguk adawarganya tenggelam di Sungai Batang Merangin Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, Jambi, saat berenang di sungai Merangin Minggu 19 November 2023, sekira pukul 16.00 WIB, akhirnya pada Senin 20 November 2023, sekira pukul 21.00 WIB korban ditemukan.

Kepala Kantor SAR Jambi, Kornelis mengatakan pada hari Kedua pencarian korban tenggelam atas nama Ziat Assidiq (12), ditemukan oleh SAR Gabungan yang terdiri dari Pos SAR Bungo, BPBD Merangin, dan masyarakat.

"Kami memfokuskan penyisiran menggunakan perahu karet serta perahu milik masyarakat. Pencarian dilakukan sejauh Kurang lebih 10 KM ke arah hilir, namun sampai dengan sore hari Korban belum ditemukan," ujar Kornelis, Selasa (21/11/2023).

Dikatakan Kornelis, pada malam hari pihaknya kembali melakukan pencarian.

"Pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB akhirnya korban ditemukan mengapung sejauh kurang lebih 1 kilometer dari lokasi kejadian dan langsung dievakuasi menuju rumah duka. Setelah korban dievakuasi, Tim SAR Gabungan melaksanakan brifing penutupan operasi SAR dan seluruh unsur SAR Gabungan kembali ke kesatuan masing-masing," ujarnya.