HOME NEWS JATIM

Diduga Tersambar Petir, Lahan Gunung Panderman Batu Terbakar

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |20:58 WIB
Diduga Tersambar Petir, Lahan Gunung Panderman Batu Terbakar
Kebakaran Gunung Panderman (Foto: BPBD Kota Batu)
KOTA BATU - Lahan hutan di Gunung Panderman Kota Batu terbakar. Dugaan api muncul karena Sambaran petir pada Selasa sore (21/11/2023) sekitar pukul 15.30 WIB di petak 227 yang masuk sisi Oro-oro Ombo, Kota Batu.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Batu Agung Sedayu menuturkan, bila titik api muncul usai adanya aktivitas sambaran petir di lereng Gunung Panderman. Titik api muncul di petak 227 yang berada di RPH Oro-oro Ombo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

"Informasi terjadi kebakaran hutan dan lahan di Gunung Panderman, tepatnya di atas Pacuan Kuda Mega Star, pada Selasa sore jam setengah 4 tadi," kata Agung Sedayu saat dikonfirmasi pada Selasa malam.

Menurutnya, sambaran petir yang mengenai pohon kemudian merembet ke vegetasi pepohonan cemara dan alang-alang. Titik api pun dilaporkan oleh petugas lapangan merambat ke puncak Gunung Panderman.

